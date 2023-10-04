ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة والفاصوليا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الحامي، والخيار الصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و12.5 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه.

البطاطس بين 8.5 و11.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 14 و18 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفاصوليا بين 30 و38 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البامية بين 28 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 8 جنيهات و18 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها.