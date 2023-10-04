ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 35913 جنيها، بزيادة 838 جنيها.
سعر طن حديد عز: 36432 جنيها، بزيادة 400 جنيه.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1991 جنيها، بزيادة 1.64 جنيه.
سوق مصراوى
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