زيادة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب ارahتفع 25 جنيها بمنتصف التعاملات، معوضا خسارته الصباحة عندما هبط بقيمة 15 جنيها في بداية التعاملات، لتصبح محصلة تحركات اليوم زيادة بقيمة 15 جنيها للجرام حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1730 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 نحو 2224 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2595 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2966 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2003 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بزيادة 7.3 دولار بنسبة 0.36% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب