إندرايف تطلق خدمة "الرحلات المُريحة" في القاهرة والإسكندرية

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة إندرايف لخدمات النقل الذكي، في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة جديدة في مصر، والتي أطلقت عليها "الرحلات المُريحة" وأصبحت متواجدة في القاهرة والإسكندرية.

وقالت الشركة إن هذه الخدمة الاختيارية توفر للمستخدم سيارات بمستوى أعلى من الرحلات العادية مع امتيازات مريحة مع الالتزام بنفس نموذج عمل تطبيق "inDrive" المعروف بأن المستخدم هو من يضع تسعيرة الرحلة أولاً ثم يقبل السائق سعر الرحلة أو يرفضه أو يتفاوض مع المستخدم فيما بينهما.

وقال معتز توبة، ممثل تطوير الأعمال لشركة إندرايف في الشرق الأوسط، إن إطلاق فئة الرحلات المُريحة تهدف تحسين جودة الرحلات للمستخدمين، وتقديم العديد من الخيارات لهم مثل الرحلات العادية، وخدمة الرحلات المكيفة "AC+".

وأضاف أن الخدمة قد تكون أكثر تكلفة وأعلى من الرحلات الاعتيادية، وأنها اختيارية للأشخاص القادرين ماليًا على طلب هذه الأنواع من الرحلات ودفع ثمنها.

وأوضح توبة أن الخدمة متاحة في القاهرة والإسكندرية، على أن يتم تقييم أدائها قبل إطلاقها في مناطق أخرى بالجمهورية.

وبحسب البيان، تقوم إندرايف بتقييم جميع السيارات المتوفرة في فئة الرحلات المُريحة، والتأكد من أن هذه الفئات من السيارات سوف تلبي معايير الراحة والجودة المتوقعة من قبل المستخدمين، ويستهدف التطبيق إضافة موديلات سيارات جديدة توفر راحة معززة، وتوفير مجموعة متنوعة من موديلات السيارات تتضمن تفضيلات العملاء المختلفة.

كما تشمل هذه الفئة السيارات التي توفر مساحة وراحة أكبر مقارنة بالدرجة الاقتصادية من الرحلات عادةً ما تحتوي هذه الخدمة الجديدة على ميزات راحة إضافية، بالإضافة إلى ذلك، يتلقى السائقون في فئة الخدمة المريحة دورات تدريبية عالية الجودة من فريق إدارة السائقين في مصر لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمستخدمين، وفقا للبيان.