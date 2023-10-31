السبائك والجنيهات تقود تراجع الطلب على الذهب بمصر 25% في الربع الثالث

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي تراجع الطلب على شراء الذهب في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري (بما يتضمن الجنيهات والسبائك، والمشغولات الذهبية والمجوهرات) خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأيضا بنسبة 25.4% على أساس ربع سنوي.

وبحسب بيانات التقرير ربع السنوي الصادر اليوم، والمنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، سجل الطلب على الذهب مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري 12.9 طن مقابل نحو 15.5 طن خلال نفس الفترة من عام 2022، ومقابل 17.3 طن في الربع الثاني من العام الجاري.

وتضمنت تراجع الطلب على الذهب في مصر انخفاض الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 6.6 طن مقابل نحو 9 أطنان خلال نفس الفترة من عام 2022.

بينما تراجع الطلب على المشغولات خلال الربع الثالث على أساس ربع سنوي بنسبة 4.3% مقارنة بكمية 6.9 طن في الربع الثاني من 2023.

وانخفض الطلب على الجنيهات والسبائك الذهبية في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4% إلى 6.3 طن مقابل نحو 6.5 طن خلال نفس الفترة من عام 2022.

بينما كان التراجع الطلب على الجنيهات والسبائك على أساس ربع سنوي أكبر بكثير خلال الربع الثالث وذلك بنسبة 39.4% مقارنة بكمية 10.4 طن في الربع الثاني من 2023.

الأضعف أداءً بالشرق الأوسط

وذكر تقرير مجلس الذهب العالمي أن مصر كانت الأضعف أداء في منطقة الشرق الأوسط وتركيا فيما يتعلق بالطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي انخفض بنسبة 27% على أساس سنوي، حيث أدى الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المحلي إلى انخفاض وزن المشتريات.

وأوضح التقرير أن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة في مصر تشير إلى أن ضعف الطلب على المشغولات الذهبية سيستمر. وكانت مصر هي السوق الوحيدة في المنطقة التي انخفض فيها الطلب إلى أقل من متوسط الخمس سنوات (أفل بنسبة 7% من متوسط 7 أطنان).

وذكر أن الطلب على المجوهرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط استمر في الانخفاض في الربع الثالث من العام الجاري مع تلاشي عودة ظهور فيروس كورونا عن الأنظار.



وانخفض الطلب في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 12% على أساس سنوي إلى ما يقل قليلاً عن 43 طنًا، على الرغم من أن هذا كان أعلى بنسبة 5% من متوسط الخمس سنوات البالغ 41 طنًا.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضًا بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 9 أطنان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القاعدة المرتفعة في العام الماضي، بحسب التقرير.

مصر وإيران تقودان الاستثمار في السبائك والجنيهات إلى التراجع

ذكر التقرير أن إيران ومصر قادتا إلى انخفاض الطلب الإقليمي (على مستوى الشرق الأوسط) على السبائك والعملات المعدنية في الربع الثالث من العام. وشهدت الأسواق الأخرى في جميع أنحاء المنطقة نمواً مع شراء المستثمرين في فترة تصحيح الأسعار.

وأوضح أنه رغم تراجع الطلب على السبائك والجنيهات الذهب في مصر خلال الربع الثالث، ظل مستوى الطلب عند مستويات أضعاف تلك المعتادة قبل عامين فقط، كما يعد الطلب مرتفعا بذلك منذ بداية العام بنسبة 87% عن نفس الفترة من عام 2022.

كان الربع الثاني من العام الجاري شهد طفرة في الطلب على الجنيهات والسبائك الذهبية في مصر، وكان الأعلى مستوى في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف الاحتفاظ بقيمة المدخرات من خلال اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة محليا وعالميا، وارتفاع معدلات التضخم وأزمة نقص النقد الأجنبي.

ودفعت الزيادة في الطلب خلال الربع الثاني على الذهب الأسعار إلى الارتفاع، وهو ما أدى لصدور قرار من مجلس الوزراء في مايو بإعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر، بما يسهم في زيادة المعروض من الذهب في الأسواق.

كما أصدر وزير التموين قرارا في يونيو الماضي باعتبار السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية، وهو ما يؤدي إلى احتساب ضريبة على المصنعية الخاصة بهذه السبائك، بما يدفع إلى خفض الطلب عليها مقارنة بالمشغولات الذهبية.

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة على المصنعية على سبائك الذهب الصغيرة أدى إلى عودة وتيرة الطلب المحلي إلى التراجع، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقليص الطلب في الربع الرابع.