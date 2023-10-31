انخفاض أسعار السكر والجبن وزيادة الأرز والدقيق اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز والدقيق المعبأ وزيت الذرة والدواجن الطازجة اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل انخفضت أسعار الفول المعبأ، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض والرومي، بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.95 جنيه، بارتفاع 1.17 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 39.66 جنيه، بانخفاض 1.75 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.22 جنيه، بارتفاع 1.25 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 62.73 جنيه، بارتفاع 49 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 31.87 جنيه، بانخفاض 1.25 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.5 جنيه، بانخفاض 1.1 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 49.89 جنيه، بارتفاع 86 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 78.3 جنيه، بارتفاع 2.6 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.32 جنيه، بارتفاع 30 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.03 جنيه، بارتفاع 39 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.91 جنيه، بارتفاع 3.21 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.44 جنيه، بارتفاع 2.86 جنيه.

كيلو الفول السائب: 41.31 جنيه، بارتفاع 98 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 112.58 جنيه، بانخفاض 2.36 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 214.05 جنيه، بانخفاض 14.12 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.08 جنيه، بارتفاع قرشين.

كيلو المسلى الصناعي: 64.21 جنيها، بارتفاع 26 قرشا.