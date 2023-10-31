صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 23443 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.51% إلى مستوى 23436 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، ثاني جلسات التداول خلال الأسبوع الجاري.
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