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صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:35 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 23443 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.51% إلى مستوى 23436 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، ثاني جلسات التداول خلال الأسبوع الجاري.

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البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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