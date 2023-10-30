سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب هبط 10 جنيهات حتى منتصف تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1720 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2211 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2580 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2949 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2000 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، بتراجع 6.4 دولار بنسبة 0.30% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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