البورصة ترتفع بنسبة 1.51% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.51% إلى مستوى 23436 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات التداول خلال الأسبوع الجاري.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 167.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 57.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 225 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.75% إلى مستوى 23087 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.