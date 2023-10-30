خريطة الأسعار اليوم: هبوط الأرز والسمك البلطي وزيادة المسلى والجبن

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الأرز وزيت الذرة والدواجن في الأسواق اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الجبن والمسلى وقفزت أسعار الحديد والأسمنت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واستقر الذهب بمنتصف التعاملات وذلك بعد تراجع بقيمة 10 جنيهات للجرام في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

قفزة كبيرة بأسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي والبوري وارتفاع المكرونة بسوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الكوسة والبامية والفلفل الحامي اليوم الاثنين بسوق العبور

انخفاض أسعار الأرز وزيت الذرة وزيادة الجبن والمسلى اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات