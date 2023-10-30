انخفاض أسعار الأرز وزيت الذرة وزيادة الجبن والمسلى اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز، وزيت الذرة، والدواجن اليوم الاثنين، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي، بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.52 جنيه، بانخفاض 1.17 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 41.41 جنيه، بانخفاض 67 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.97 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 61.76 جنيه، بارتفاع 49 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 33.12 جنيه، بارتفاع 54 قرشا

كيلو المكرونة المعبأة: 23.51 جنيه، بارتفاع 32 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.03 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.1 جنيه، بانخفاض 1.41 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.02 جنيه، بانخفاض 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 309.64 جنيه، بارتفاع 22 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.7 جنيه، بانخفاض 2.27 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 20.58 جنيه، بانخفاض 1.83 جنيه.

كيلو الفول السائب: 40.33 جنيه، بانخفاض 31 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 114.94 جنيه، بارتفاع 1.51 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 228.26 جنيه، بارتفاع 11.48 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.06 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.95 جنيها، بارتفاع 1.09 جنيه.