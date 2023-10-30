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انخفاض أسعار الكوسة والبامية والفلفل الحامي اليوم الاثنين بسوق العبور

12:23 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي والفلفل الحامي والبامية، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و12.5 جنيه.

البطاطس بين 10 جنيهات و13 جنيها.

البصل بين 15 و19 جنيها.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.25 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و9 جنيهات.

البامية بين 28 و30 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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