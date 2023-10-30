انخفاض أسعار السمك البلطي والبوري وارتفاع المكرونة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والبوري، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستويات أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 64 و72 جنيها، بانخفاض جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و115 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه و320 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و175 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.