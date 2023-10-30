التنظيم والإدارة يتيح نتيجة امتحان مسابقة وظائف "الطرق والكباري"
كتب- مصطفى عيد:
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري.
وقال الجهاز، في بيان له اليوم الاثنين، إنه يمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي: (اضغط هنا).
كما أتاح الجهاز التظلم على النتيجة بدءا من اليوم الموافق 30 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين، وفقا للجهاز.
كان الجهاز أعلن خلال شهر يوليو الماضي مسابقة تعيين عدد من الوظائف، وذلك بالهيئة العامة للطرق والكباري.
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