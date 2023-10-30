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BBC

قفزة كبيرة بأسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

10:45 ص الإثنين 30 أكتوبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38338 جنيها، بزيادة 2968 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40279 جنيها، بزيادة 3378 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2486 جنيها، بزيادة 452 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز

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