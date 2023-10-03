سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يواصل الزيادة بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، لكنه عاد للارتفاع بنحو 8 جنيهات بمنتصف التعاملات، قبل أن يواصل الصعود في تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1825 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات المساء اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 2.9 دولار بنسبة 0.16% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

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