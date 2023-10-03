إعلان

BBC

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يواصل الزيادة بحلول تعاملات المساء

06:59 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، لكنه عاد للارتفاع بنحو 8 جنيهات بمنتصف التعاملات، قبل أن يواصل الصعود في تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1825 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات المساء اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 2.9 دولار بنسبة 0.16% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر جرام الذهب

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض أسعار السلع