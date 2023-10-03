خريطة الأسعار: ارتفاع الحديد واللحوم وانخفاض السكر.. وتقلبات في الذهب
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار الحديد واللحوم والجبن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار السكر، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعاد الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات بعد تراجعه في الصباح.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
متوسط أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء يتراجع في الأسواق (موقع رسمي)
أسعار الحديد ترتفع اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)
أسعار البيض بأنواعه اليوم الثلاثاء في المزرعة
انخفاض الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
انخفاض البلطي.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور
انخفاض أسعار السكر وارتفاع اللحوم والجبن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات
سوق مصراوى
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