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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:27 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.98% إلى مستوى 19706 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.98%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 174.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء 172.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.77% إلى مستوى 19901 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.

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