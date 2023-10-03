انخفاض الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والفلفل الرومي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الطماطم، والكوسة، والفلفل الحامي، والخيار البلدي، والصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و11.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 14 و18 جنيها.

الكوسة بين 5 و10 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 29 و35 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

البامية بين 28 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 8 جنيهات و18 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها.