كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 30 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1720 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2211 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2580 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2949 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 20460 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن العالمية.

وقفز سعر الذهب عالميا إلى نحو 2006 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بزيادة 21.66 دولار بنسبة 1.09% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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