خريطة الأسعار: تراجع أسعار اللحوم والدواجن وارتفاع السمك البلطي والذهب

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الدواجن، واللحوم، والعدس في الأسواق اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الكوسة والفاصوليا والفلفل اليوم الأحد في سوق العبور

ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد

انخفاض أسعار العدس واللحوم وارتفاع الجبن الرومي اليوم في الأسواق

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل الزيادة بمنتصف التعاملات