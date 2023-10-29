سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل الزيادة بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 20 جنيها في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات، ليصبح إجمالي الزيادة في الجرام حتى الآن 30 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1720 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 2211 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2580 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2949 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20460 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن العالمية.

وقفز سعر الذهب عالميا إلى نحو 2006 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بزيادة 21.66 دولار بنسبة 1.09% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب