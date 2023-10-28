أورنج مصر جاهزة لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت على حدود مصر مع غزة

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة أورنج مصر جاهزيتها لإرسال أبراج محمول لزيادة التغطية على الحدود المصرية مع رفح الفلسطينية عبر الأبراج والمحطات المتنقلة السريعة.

وبحسب بيان لها اليوم السبت، رهنت أورنج تنفيذ ذلك بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كانت شركة فودافون مصر أعلنت منذ قليل أنها على أهبة الاستعداد لإرسال أبراج محمول لمدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة لزيادة التغطية بقدر المسموح به في تراخيص الشركة.

وأضافت فودافون، خلال بيان للشركة اليوم السبت، إن الشركة في انتظار الموافقات اللازمة للتحرك، وأن الأمر كان محل دراسة فنية منذ مساء أمس.

كانت جميع خدمات الاتصالات قطعت عن قطاع غزة منذ أمس مع ضرب قوات الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية لشبكة الاتصالات هناك.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس شركات الاتصالات المصرية بمد خدمات وتغطية شبكاتها للقطاع من أجل تعويض قطع شبكة الاتصالات هناك وسط تساؤلات بشأن إمكانية حدوث ذلك.

وفي حالة السماح للشركات بالتغطية فسيكون ذلك لمساحات لا تتجاوز 10 كيلومترات من موقع البرج وهو الحد الأقصى لوصول الإشارة فنيًا، بحسب ما ذكرته فودافون، شريطة وجود أنظمة لدى المشغلين في قطاع غزة تسمح بتشغيل نظام التجوال لديهم حتى يتسنى لهم التقاط إشارة الشبكات المصرية.