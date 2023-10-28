فودافون: مستعدون لإرسال أبراج لرفح للتغطية بمسافة تصل إلى 10 كيلومترات

كتب- علاء حجاج:

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون مصر، إن الشركة على أهبة الاستعداد لإرسال أبراج محمول لمدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة لزيادة التغطية بقدر المسموح به في تراخيص الشركة.

وأضاف عصام، خلال بيان للشركة اليوم السبت، إن الشركة في انتظار الموافقات اللازمة للتحرك، وأن الأمر كان محل دراسة فنية منذ مساء أمس.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قطعت منذ أمس جميع خدمات الاتصالات عن قطاع غزة مع ضرب البنية التحتيةلشبكةالاتصالات هناك.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس شركات الاتصالات المصرية بمد خدمات وتغطية شبكاتها للقطاع من أجل تعويض قطع شبكة الاتصالات هناك وسط تساؤلات بشأن إمكانية حدوث ذلك.

وبحسب بيان فودافون، فإنه في حالة السماح للشركات بالتغطية فسيكون ذلك لمساحات لا تتجاوز 10 كم من موقع البرج وهو الحد الأقصى لوصول الإشارة فنيًا.

وذكرت أن الخدمة تعتمد في المقام الأول على وجود أنظمة لدى المشغلين في قطاع غزة تسمح بتشغيل نظام التجوال لديهم حتى يتسنى لهم التقاط إشارة الشبكات المصرية.

وتعتزم فودافون مصر أن تقدم الخدمة مجانًا، وأنه تم التأكد من الجاهزية الفنية وفي انتظار اشارة الانطلاق، وفقا للبيان.