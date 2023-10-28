ارتفاع أسعار الطماطم وانخفاض البطاطس اليوم السبت بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم، بينما انخفضت أسعار البطاطس، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و12.5 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه.

البطاطس بين 10 جنيهات و13 جنيها، بانخفاض جنيه.

البصل بين 15 و19 جنيها.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البامية بين 30 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.