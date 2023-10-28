رئيس اتحاد الصناعات يطالب السيسي بإنشاء مجلس أعلى للصناعة

كتبت- دينا خالد:

قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، من الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على إنشاء المجلس الأعلى للصناعة، والذي سيمثل دفعة قوية للصناعة في مصر للقدرة على استكمال مسيرة تطوير الصناعة واستخدام إمكانيات الدولة في ذلك وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف السويدي أن الحكومة وفرت نحو 114 قطعة أرض صغيرة للمشروعات الصغيرة بحق الانتفاع بجوار المناطق الريفية من قبل الحكومة، وهو ما سيسهم في بناء نحو 100 مصنع متوسط و8 آلاف ورشة وتشغيل 60 ألف عامل.

جاء ذلك خلال كلمة السويدي في الجلسة الافتتاحية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة اليوم السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح السويدي أن المستثمر الأجنبي دائما يبحث عن مقومات الدولة، والتي تشمل المنشآت والعامل بدرجاته ومحفزاته والصناعات الصغيرة.

وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه المشروعات الصغيرة، كبعد المسافة وخاصة للسيدات والتي تعيق سفرهم من مكان لآخر.

وأوضح السويدي أنه تم الاتفاق من قبل اتحاد الصناعات على تولي المنطقة الصناعية الصغيرة بمنطقة بالكيلو 4.5، والمنطقة الحرفية بالقطامية والمنطقة الصناعية بالجيزة لتوفير ورش للصناعات الصغيرة.

وذكر أن القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار أدت إلى حالة ارتياح بين المستثمرين، وهو ما أعطى دفعة قوية نحو التقدم من جانب الصناع والمستثمرين.

وطالب السويدي من الرئيس السيسي والحكومة بالموافقة على افتتاح 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خلال العام المقبل، حيث أثبتت نجاحها، وتخرج منها طالب مصري بمستوى يفوق العامل الأجنبي وسيتم تمويلها من قبل اتحاد الصناعات.