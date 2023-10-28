"ممكنة فنيا".. مصدر يوضح لماذا يصعب مد شبكات الاتصالات المصرية لغزة

كتب- علاء حجاج:

قال مصدر بقطاع الاتصالات، لمصراوي إنه يمكن من الناحية الفنية مد شبكات الاتصالات المصرية لمناطق من قطاع غزة لكن في هذه الحالة ستضطر الشركات إلى توجيه قوي من شبكاتها بالمنطقة القريبة من غزة ناحية القطاع، فضلا عن استخدام العربات المتنقلة لتقوية الشبكات، كما يجب أن يكون مستخدمي الشبكة في الجانب الآخر لديهم خدمات تجوال.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه من الناحية العملية لا يمكن تنفيذ هذا المقترح الذي يطالب به مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي لأنه مخالف لقانون الاتحاد الدولي للاتصالات، كما يخالف شروط رخصة المحمول التي حصلت عليها الشركات والتي حددت تقديم الخدمة داخل القطر المصري فقط.

وأوضح أن هناك سببا أمنيا آخر يمنع من مد الشبكات بالنسبة للشركات وهو أن مدها يعرضها لخطر يتعلق بالأمن القومي والذي يتمثل في احتمالية تعرضها للاختراق والتجسس من الجانب الآخر.

ويتعرض قطاع غزة لهجوم عسكري شامل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية وصفته بعض وكالات الأنباء أنه الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية بالقطاع خلال الشهر الجاري، فضلا عن قطع جميع خدمات الاتصالات منذ عدة ساعات.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شركات الاتصالات المصرية بمد خدمات وتغطية شبكاتها للقطاع من أجل تعويض قطع شبكة الاتصالات هناك وسط تساؤلات بشأن إمكانية حدوث ذلك.