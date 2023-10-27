مباحثات مصرية صينية لبحث فرص التعاون في مجالات البترول المختلفة

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كتب- أحمد والي:

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سونج هايليانج رئيس مؤسسة الطاقة الصينية والوفد المرافق له، حيث تم بحث فرص التعاون في مجالات البتروكيماويات، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا، وتكنولوجيات التحول الطاقي، وخفض الانبعاثات، وفقا للبيان الصادر من وزارة البترول، اليوم الجمعة.

وخلال اللقاء أكد الملا أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ المشروعات الخضراء في العديد من المجالات، وأن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مبادرات لخفض الانبعاثات في مواقع العمل المختلفة بالتعاون مع شركائه الأجانب.

وعبر الملا عن ترحيبه بالتعاون بين قطاع البترول، والمؤسسة الصينية في تنفيذ مشروعات اضافية أخرى تضاف لقائمة المشروعات الخضراء التى ينفذها القطاع.

كما أضاف الملا أن المؤسسة الصينية تمتلك التكنولوجيات المتطورة، والإمكانيات الفنية والتمويلية خاصة في مجالات الطاقة الخضراء، كما تعد أكبر المؤسسات الصينية التي تستثمر فى مصر.

وأشار الملا إلى أن التعاون مع المؤسسة الصينية قد يمتد لتعميق التصنيع المحلى للأجهزة والمعدات المطلوبة للتحول الطاقي.

وخلال اللقاء وجه الملا الدعوة لوفد المؤسسة الصينية للحضور والمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبيس في نسخته القادمة والتي ستعقد في شهر فبراير 2024.

وأكد هايليانج رئيس المؤسسة الصينية أن التعاون مع مصر في العديد من المجالات يعد أحد أهم أولوياتها، وأنها تتطلع للتعاون مع قطاع البترول المصرى في مشروعات هامة للطاقات الخضراء وخاصة في مجال الهيدروجين.

كما وجه هايليانج الدعوة للمهندس طارق الملا لزيارة الصين، وإجراء جولة في مشروعات المؤسسة الصينية المختلفة.

وأضاف هايليانج أن المؤسسة الصينية دخلت السوق المصري منذ عام 2009، وتسعى لتوسعة محفظة أعمالها في مصر بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على الهيدروجين، وتقديم الحلول التكنولوجية للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات والبتروكيماويات.