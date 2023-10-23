البورصة تصعد بنسبة 2% في نهاية تعاملات جلسة الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.01% إلى مستوى 22572 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.97%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.29%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 99.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 81.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 18.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.49% إلى مستوى 22128 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع.