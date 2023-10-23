خريطة الأسعار اليوم: زيادة العدس والجبن والحديد وتراجع اللحوم والدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار العدس والجبن والمسلى الصناعي والحديد في الأسواق اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وارتفع سعر الذهب بنحو 30 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

انخفاض متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البصل والبامية وانخفاض الكوسة والفلفل بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار العدس والجبن والمسلى وانخفاض اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين

انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يقلص مكاسبه الصباحية بمنتصف التعاملات