ارتفاع أسعار العدس والجبن والمسلى وانخفاض اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق المعبأ، والعدس، وزيت الذرة، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق، بينما انخفض سعر كيلو اللحوم والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويأتي ذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.78 جنيه، بانخفاض 56 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.7 جنيه، بارتفاع 2.2 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.32 جنيه، بارتفاع 1.3 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 62.18 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 31.02 جنيه، بانخفاض 93 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.77 جنيه، بارتفاع 17 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.13 جنيه، بارتفاع 1.72 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.51 جنيه، بارتفاع 5.11 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.28 جنيه، بارتفاع 11 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.63 جنيه، بانخفاض 4.7 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.89 جنيه، بانخفاض 1.64 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.28 جنيه، بارتفاع 13 قرشا.

كيلو الفول السائب: 38.63 جنيه، بانخفاض 95 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 107.51 جنيه، بارتفاع 2.48 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 206.89 جنيه، بارتفاع 2.46 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.44 جنيه، بانخفاض 67 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 62.75 جنيه، بارتفاع 2.36 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 31.3 جنيه، بارتفاع 75 قرشا.