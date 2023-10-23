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انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

12:15 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والبوري، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي والكابوريا والجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و71 جنيها، بانخفاض جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و115 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و330 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و240 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي أسعار السمك سوق العبور

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