سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 22 أكتوبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 2756 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2790 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2441 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2093 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19530 جنيها خلال تعاملات اليوم.