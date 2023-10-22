سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 22 أكتوبر
كتب- أحمد والي:
يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 2756 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2790 جنيها.
وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2441 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2093 جنيها.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19530 جنيها خلال تعاملات اليوم.
سوق مصراوى
-
أفضل طريقة للحفاظ على مروحة المنزل في الشتاءتفاصيل
-
أفضل 5 أنواع إضاءة لتجديد سيارتك بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
يبدأ من 47 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة التيشرت القطني للرجال 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب النسائية لعام 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
"تغنيك عن الكافيهات".. أفضل ماكينات صنع القهوة بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
آخر اتجاهات موضة فساتين خريف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: