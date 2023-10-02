33.4 مليار دولار إجمالي صادرات مصر من الأغذية المصنعة في عهد السيسي

كتبت- شيرين صلاح:

سجلت صادرات مصر من الغذاء نحو 33.4 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى أغسطس 2023، وفقا لبيان من المجلس التصديري اليوم الاثنين.

كما حققت صادرات القطاع في عام 2022 حوالى 4.5 مليار دولار بنسبة نمو 50% مقارنة بصادرات القطاع في عام 2014 البالغة حوالى 3 مليار دولار، بحسب البيان.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة ودعم سيادته لملف تنمية الصادرات وأهمية قطاع الصناعات الغذائية كأحد القطاعات الحيوية والاستراتيجية للحفاظ على الأمن القومي بمصر، وكذلك توفير فوائض تصديرية من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزراعة آلاف الأفدنة في الأراضي الجديدة بشكل غير مسبوق ومشروعات البنية التحتية والطرق بجانب السياسات الخارجية المتزنة حيث أثمرت تلك الجهود للوصول، وفقا للبيان.

وحققت صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة تكليف مجلس الإدارة الحالي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية نسبة نمو 30% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، وبلغت إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير 2022 إلى أغسطس 2023 حوالي 15.5 مليار دولار.

وبلغت الصادرات في نهاية عام 2022 حوالى 4.5 مليار دولار ومن المخطط أن تتجاوز الصادرات في نهاية عام 2023 حاجز الـ 5 مليار دولار، حسبما ذكر البيان.

وبحسب البيان، قام المجلس خلال الفترة من 2021 - 2022 بتعميم عدد 244 فرصة تصديرية، وتدريب أكثر من 1300 متدرب من ممثلي القطاع الغذائي في مختلف البرامج التدريبية المؤثرة على الأداء الاقتصادي للشركات الأعضاء.

كما نظم المجلس 71 ندوة في مختلف الموضوعات التي تهم المصدر المصري، بجانب تنظيم المشاركة المصرية في 12 معرض دولي بمشاركة 495 شركة، بجانب تنظيم عدد 10 بعثات تجارية إلى دول كينيا، اوغندا، تنزانيا، السودان، جنوب السودان، الأردن بمشاركة مستوردين من العراق، سوريا، وفلسطين، وبعثة إلى المملكة العربية السعودية، المغرب، الولايات المتحدة الامريكية، وبعثات تحضيرية إلى جيبوتي وغانا وجاري تنظيم بعثة إلى الجزائر.

ووفقا للبيان، شكل المجلس مجموعات عمل متخصصة في مجالات البعثات التجارية، أفريقيا، مصنعات التمور، الأسماك، البيض المبستر وذلك بعد إعداد دراسة عن القطاعات ذات الأولوية لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى إصدار نشرة شهرية عن أداء القطاع والموضوعات التي تهم المصدرين.