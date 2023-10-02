تطبيقات أساسية عليك تحميلها بهاتفك الذكي قبل السفر إلى الصين

كتب- علاء حجاج:

الصين واحدة من الدول الأكثر اعتمادا على التكنولوجيا في مختلف نواحي حياة قاطنيها، وفي الوقت ذاته تشعر كأنها عالم مستقل عن العالم الذي نعرفه.

ومن أجل الذهاب إلى مدينة مثل شنجهاي الصينية عليك بتحميل مجموعة لا بأس بها من تطبيقات الـ VPN، وإجراء بعض الاحتياطيات الإلكترونية قبل السفر ومنها:

استخدم تطبيق VPN: أغلب التطبيقات التي تعتاد استخدامها مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر، وما يتبع جوجل، لا يعمل في الصين إلا من خلال تطبيقات الـ VPN، لذلك عليك قبل السفر بتحميل مجموعة من هذه التطبيقات لأنه غالبا ما يتوقف العمل في كل تطبيق منها بعد يوم من الاستخدام وبالتالي ستكون هناك حاجة لاستخدام تطبيق VPN آخر.

البلاي ستور لا يعمل: حمل ما تحتاجه من تطبيقات قبل السفر في حال كان هاتفك أندرويد، وذلك لأن متجر جوجل بلاي لا يعمل في الصين، وبالنسبة لمستخدمي IOS فلن يعانوا من هذه المشكلة.

حمل تطبيق وي تشات لك ولأسرتك: تطبيق وي تشات هو وسيلة التواصل الاجتماعي الأولى في عالم الصين، فالتطبيق ليس للدردشة فقط بل يعتبر منصة ترفيهية أيضا تعرض الفيديوهات والمحتوى المرئي بشكل واسع، وكذلك يتم ربطه بالكارت البنكي ليتم استخدامه في الدفع والشراء واستقبال الأموال.

علي باي: تطبيق علي باي واحد من التطبيقات واسعة الانتشار في الصين، فهو بمثابة "سوبر آب" حقيقي هناك.

ويحتوي تطبيق على باي على عدد من الخدمات منها: حجز سيارات الأجرة، وحجز الرحلات السياحية، وحجز رحلات الطيران والقطارات، وشراء تذاكر السينما، وشراء البقالة، وإتاحة خريطة للتجول بالمدن الصينية.

ليس هذا فقط، بل من خلال هذا التطبيق يمكن دفع أي خدمة، وكذلك تم تضمين خدمة دردشة مترجمة في التطبيق بحيث يتيح لك التواصل مع سائق الأجرة الذي طلبته بمنتهى السهولة خاصة أن جميع السكان لا يتحدثون إلا الصينية.