قفزة لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام بقيمة 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات شعبة المجوهرات والذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود التراجع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1597 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 2053 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2395 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2737 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 19160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1951 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 4.3 دولار بنسبة 0.22% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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