سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل الزيادة بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام بقيمة 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 20 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يواصل الزيادة بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1583 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2036 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2375 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2714 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 19 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1943 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 20 دولارا بنسبة 1.04% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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