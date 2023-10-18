20 جنيها تراجعا لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام بقيمة 20 جنيها، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض أسعار الذهب عيار 14 إلى 1553 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1997 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2330 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2663 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1936 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة بنسبة 0.68% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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