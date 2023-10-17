أورنچ مصر تطلق برنامجا لتدريب وتأهيل الخريجين للعمل بقطاع التكنولوجيا

كتب- علاء حجاج:

وقعت أورنچ مصر اتفاقية شراكة مع شركة "RoboGarden" وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق نموذج التشغيل التجريبي المجاني لبرنامج "Learn to Earn"، بهدف تدريب وتأهيل الخريجين المصريين للعمل في قطاع التكنولوجيا.

وبحسب بيان من شركة أورنج اليوم، يستهدف البرنامج تزويد الخريجين المصريين ممن لا يمتلكون خلفية تعليمية تقنية، بالقدرات والمهارات الرقمية اللازمة للعمل في القطاعات التكنولوجية الواعدة مثل تطوير مواقع الويب والتكويد والبرمجة.

وأشارت الشركة إلى أن البرنامج يقدم شهادات معتمدة من جامعة Calgary الكندية، ويتيح الوصول المجاني إلى منصة RoboGarden، والتواصل مع المدربين المحترفين في كندا فضلا عن المشاركة في ورش عمل مهنية مع المتخصصين.

وتنطلق المرحلة التجريبية من هذه المبادرة عبر اختيار 100 خريج من خلال غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على أن يتاح التقديم لكافة الخريجين من جميع المحافظات المصرية لضمان توفير فرص متكافئة للجميع، وفقا للبيان.

يذكر أن RoboGarden هي منصة رائدة على مستوى العالم معتمدة من قبل أكثر من 600 ألف متعلم عالميًا من جميع المراحل السنية وتشجع مفهوم البرمجة لتعزيز ريادة الأعمال، وتعمل على مساعدة الفئات غير المستخدمة للتكنولوجيا من مختلف الأعمار على الانتقال إلى عصر المهارات الرقمية الجديد، وفقا للبيان.