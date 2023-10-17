وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي بمجال الهيدروجين

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع كريستينا لوبيلو، رئيسة فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، جهود تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعمل على خفض الانبعاثات من قطاع البترول والتعاون في مجال الهيدروجين.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، بحث الجانبان استعدادات المشاركة في فعاليات قمة المناخ المقبلة COP28 أوائل شهر ديسمبر بالإمارات.

وحضر اللقاء كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، والدكتور أحمد البلتاجي مدير قطاع الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وشهد اللقاء توجيه الدعوة من مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إلى وزير البترول للمشاركة ممثلا لمصر في الفعاليات والمبادرات التي يطلقها الاتحاد الأوروبي خلال قمة المناخ Cop28، والتي تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، وذلك في ظل الشراكة الوطيدة التي تتسم بها علاقات الجانبين.

وأكد الوزير تقديره لحرص الاتحاد الأوروبي على دعم ومساندة قطاع البترول المصري في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات، مشيرا إلى ما تحقق من مكاسب بيئية واقتصادية على صعيد مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع البترول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي كانت إحدى الإيجابيات التي تم إبرازها خلال مؤتمر حكاية وطن مؤخرا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود مسار التنفيذ الفعلي لمبادرات خفض الانبعاثات بقطاع البترول التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ الأخير بشرم الشيخ COP27، وتتضمن من بينها تنفيذ أهداف مبادرة خفض الميثان ودمجها في استراتيجية خفض الانبعاثات المصرية التي تتضمن عدة سيناريوهات للتنفيذ.

وأكد الجانبان أهمية العمل جنبا إلى جنب لإتاحة التمويل اللازم لمشروعات خفض الانبعاثات كأحد أهم السبل لدفع وتيرة التنفيذ.

وأكد مسئولو الاتحاد الأوروبي، خلال اللقاء، أن مصر شريك هام في مجال الطاقة والعمل المناخي، وأن الاتحاد الأوروبي حريص على تواجد مصر كطرف أساسي في مشروعاته ومبادراته المختلفة.

كما تم استعراض الجهود الخاصة بتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي ومنها الإسراع بالقوانين والتشريعات اللازمة بذلك، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأوروبي، والاستفادة من تكنولوجيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، وتأكيد أهمية بحث إقامة سوق للهيدروجين، والإسراع بتوفير التمويل للشركاء الدوليين في تنفيذ مشروعاته.

وأشار الملا في هذا الإطار إلى أهمية توجيه الاستثمارات في مجال إقامة خطوط نقل الهيدروجين لاستيعاب الإنتاج المتوقع من الهيدروجين ودعم التوسع في استخداماته.