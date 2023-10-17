سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات الصباح، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1560 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1924 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 3.5 دولار بنسبة 0.18% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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