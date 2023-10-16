خريطة الأسعار اليوم: تراجع الذهب والدواجن والدقيق والحديد بالأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الدواجن والحديد والأسمنت والدقيق واللبن والزيت في الأسواق اليوم الاثنين، بينما صعد سعر كيلو الأرز مقارنة بمستواه أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتراجع سعر الذهب في الأسواق بقيمة 30 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
انخفاض أسعار الدقيق والزيت والجبن واللبن وارتفاع الأرز بالأسواق اليوم
انخفاض جديد بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات
انخفاض أسعار السمك البلطي والسبيط وارتفاع البوري اليوم بسوق العبور
انخفاض أسعار البطاطس والكوسة وارتفاع البصل بسوق العبور اليوم الاثنين
تراجع كبير بمتوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)
تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق بتعاملات اليوم الاثنين (موقع رسمي)
سوق مصراوى
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