انخفاض أسعار الدقيق والزيت والجبن واللبن وارتفاع الأرز بالأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الدقيق وزيت عباد الشمس والعدس وزيت الذرة واللحوم والدواجن والجبن الأبيض والرومي واللبن المعبأ والسائب والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويأتي ذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.36 بزيادة 1.36 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 39.56 جنيه بانخفاض 56 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.21 جنيه بانخفاض 1.55 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 60.28 جنيه بانخفاض 1.74 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.01 جنيه، بانخفاض 49 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.99 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.64 جنيه، بانخفاض 2.54 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 78.82 جنيه، بانخفاض 1.27 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.21 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.79 جنيه، بانخفاض 5.39 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 87.99 جنيه، بانخفاض 9.95 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.82 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

كيلو الفول السائب: 41.45 جنيه، بارتفاع 13 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 109.9 جنيه، بانخفاض 7.78 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 204.41 جنيه، بانخفاض 26.96 جنيه.

لتر اللبن السائب: 22.75 جنيه، بانخفاض 1.1 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 64.17 جنيه، بانخفاض 1.68 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 32.04 جنيه، بانخفاض 1.2 جنيه.