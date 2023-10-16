اليوم.. انطلاق فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" بدبي بمشاركة 19 شركة مصرية

دبي- علاء حجاج:

تنطلق اليوم الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي بمدينة دبي الإماراتية، فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" للتكنولوجيا، بمشاركة أكثر من 6 آلاف شركة من 170 دولة ويضم 40 ورشة عمل يتحدث فيها 1400 متحدث، وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.

وتنعقد نسخة هذا العام من المعرض في موقعين كبيرين بالمركز، لاستضافة أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، ويقام المعرض هذا العام على مساحة أكبر من مساحة المعرض العام الماضي بنسبة 4%.

وتشارك نحو 19 شركة مصرية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن الجناح المصري في فعاليات جيتكس جلوبال، بحسب ما أعلنته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في بيان سابق.

ويشارك في المعرض مجموعة من عمالقة التكنولوجيا الذين يقودون جهود الذكاء الاصطناعي، ومنهم شركتا (هواوي ومايكروسوفت) اللتان تشاركان في المعرض بشكلٍ دوري، فضلاً عن انضمام شركة البرمجيات السحابية العملاقة "سيلز فورس" لأول مرة.

كما سيوفر المعرض المستمر على مدار خمسة أيام، تجارب في عالم الذكاء الاصطناعي مع فعاليات مثل "الذكاء الاصطناعي في كل شيء"، الذي يعتبر أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، وفعالية "جلوبال ديف سلام" أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين، فضلاً عن معرض "وادي جيتكس السيبراني" الذي يتناول العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم.