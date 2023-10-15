اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقات لإقامة مصانع نسيجية صينية بغرب القنطرة

كتب- مصطفى عيد:

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عقد حق الانتفاع بالأرض مع شركة "هنجشينج Hengsheng Dying Zhejiang"، وذلك ضمن جولة بدأها جمال الدين في مدينة شنجهاي الصينية ضمن جولاته الترويجية بالخارج وطرق أبواب الاستثمارات الصينية للمنطقة الاقتصادية.

ويتعلق عقد حق الانتفاع بالأرض الموقع بإقامة مشروع صباغة وتجهيز وصناعة المنسوجات بالمنطقة الصناعية غرب القنطرة على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 70 مليون دولار، مما يوفر ما يقرب من 1500 فرصة عمل، وفقا لبيان من هيئة المنطقة الاقتصادية اليوم الأحد.

كما وقع جمال الدين 3 خطابات نوايا بشأن إقامة مشروعات نسيجية يتم توقيع العقود الخاصة بها خلال الأشهر القادمة، كان أولها مع شركة شاوشينج ياندينج للمنسوجات، وهي شركة متخصصة في إنتاج وتجارة الأقمشة، حيث تستهدف الشركة إنشاء مصنع جديد تحت اسم "DINGHANG Egypt Co" في منطقة غرب القنطرة الصناعية بمساحة 12.7 ألف متر مربع باستثمارات 5 ملايين دولار.

ومن المستهدف أن يوفر المشروع حوالي 100 فرصة عمل مباشرة، والتصدير إلى السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية بنسبة 90% من إجمالي الإنتاج.

كما وقع رئيس المنطقة الاقتصادية خطاب نوايا مع وانج شياو رونج، رئيس مجلس إدارة شركة شانجزو كابتن بشأن إقامة مشروع لصناعة خيوط سبانديكس وبوليستر وخيوط مرنة بالمنطقة الصناعية غرب القنطرة على مساحة 12 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 5 ملايين دولار، حيث يستهدف المشروع توفير 500 فرصة عمل لأبناء مدن القناة، وفقا للبيان.

وكان ثالث خطابات النوايا التي وقعها جمال الدين مع شركة إندوشين القابضة بي تي واي المحدودة، وهي شركة استثمارية استرالية تأسست في عام 2004 ومقرها في هانجتشو الصينية، وتتمتع بخبرة عالمية في تصميم وتصنيع الملابس.

ويهدف خطاب النوايا إلى إنشاء مصنع جديد في منطقة القنطرة غرب الصناعية بمساحة 65 ألف متر مربع، ويُقدر إجمالي الاستثمار بنحو 21.3 مليون دولار، على أن يتم تصدير كافة المنتجات المصنعة إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، بحسب البيان.

قال وليد جمال الدين إن هذه التوقيعات تعد بمثابة توطيد للعلاقات الاقتصادية القوية بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية خاصة وأن هذه المشروعات في منطقة غرب القنطرة الصناعية، والتي تعد منطقة صناعية واعدة على مساحة 19.5 مليون متر مربع.

وأضاف أنه يمكن لهذه المنطقة أن تستكمل قصص النجاح الخاصة بالاستثمارات الصينية على غرار النجاحات التي تحققت من التعاون في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة والتي بلغ حجم استثماراتها ما يزيد عن 2 مليار دولار، كما أن هذه المشروعات تأتي في إطار القطاعات الصناعية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها.

وذكر جمال الدين أن المشروعات التي تم التوقيع بشأنها، والتي يزيد حجم استثماراتها عن 100 مليون دولار، تعكس مدى الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة بين الجانبين، وتفتح آفاقاً جديدة لتمركز الاستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الاستثمارات الخاصة بصناعة الملابس والصناعات النسيجية.

وحضر رئيس المنطقة الاقتصادية مائدة مستديرة مع الشركات الصينية المتخصصة في صناعة المواد النسيجية والملابس الجاهزة، وكبار مصنعي المنسوجات، وناقشت المائدة المستديرة الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية وكذلك القطاعات الصناعية المستهدف توطينها.

كما أجرى جولة تفقدية للمصنع الخاص بشركة Hengsheng Dying Zhejiang لصباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات، والتي تأسست في عام 2000 وتعد من أكبر شركات صناعة وصباغة وتجهيز المنسوجات بالصين ومقرها الرئيسي في مدينة المنسوجات الوطنية الصينية، شوكون، هاينينج، ولاية تشجيانج، ولديها 9 مصانع مختلفة.

وتأتي هذه الزيارة لمدينة هانجتشو بشنجهاي، لبحث سبل التعاون مع مستثمري ورجال أعمال في عدة مجالات أبرزها قطاع الصناعات النسيجية وغيرها من القطاعات المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة.

كان جمال الدين أجرى جولة ترويجية في الصين مايو الماضي، ونتج عنها توقيع عدد من المشروعات كان من ضمنها توقيع خطاب نوايا مع شركة Shanghai Shengda المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات، والذي تحول بعد ذلك إلى توقيع عقد نهائي بين الجانبين في يوليو الماضي باستثمارات قدرها 28.5 مليون دولار، ليكون باكورة المشروعات المقامة بمنطقة غرب القنطرة الصناعية.

وقالت الهيئة إن تحول خطاب النوايا إلى عقد نهائي شجع العديد من المستثمرين الصينيين في قطاع صناعة وإنتاج الملابس والمنسوجات للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإقامة مشروعاتهم تحديداً بالمنطقة الصناعية القنطرة غرب.