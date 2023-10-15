ارتفاع أسعار الفول والعدس وانخفاض السكر والأرز السائب بالأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول والعدس وزيت الذرة واللحوم والجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي واللبن المعبأ، خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق، بينما انخفضت أسعار السكر والأرز السائب، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.73 بزيادة 35 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 40.12 جنيه بارتفاع 1.65 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.76 جنيه بارتفاع 49 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.35 جنيه بارتفاع 47 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 31.5 جنيه، بانخفاض 2.24 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.22 جنيه، بارتفاع 81 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 50.18 جنيه، بارتفاع 2.37 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 80.09 جنيه، بارتفاع 2.7 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.43 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 313.17 جنيه، بارتفاع 1.57 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.94 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو الأرز السائب: 23.76 جنيه، بانخفاض 1.31 جنيه.

كيلو الفول السائب: 41.32 جنيه، بارتفاع 4.65 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 117.68جنيه، بارتفاع 9.18 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 231.37 جنيه، بارتفاع 39.23 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.85 جنيه، بانخفاض 63 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 65.85 جنيه، بارتفاع 2.16 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 33.24 جنيه، بارتفاع 1.34 جنيه.