متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
أظهرت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، ارتفاعا طفيفا بمتوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الأحد في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.
ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 97.94 جنيه، بارتفاع 4 قروش.
ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 79.21 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 117.84 جنيه بحد أقصى.
وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
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