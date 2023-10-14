بعد مطالب مقاطعتها تضامنا مع فلسطين.. ماذا نعرف عن ماكدونالدز مصر ومالكها؟

القاهرة - مصراوي:

عجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بحملات مقاطعة ضد شركة ماكدونالدز بسبب دعمها للقوات الإسرائيلية في حربها على فلسطين، بينما يعاني الشعب الفلسطيني من أوضاع إنسانية صعبة جراء حصار غزة.

وسعت شركة ماكدونالدز في عدد من الدول لنفي علاقتها بشركة الوجبات السريعة الأمريكية، مع تزعم واشنطن الدعم العالمي لإسرائيل وتقديم كافة المساعدات للجيش الإسرائيلي لاستهداف الفلسطينيين.

وفي مصر، قالت شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر، إنها شركة مصرية بالكامل، ومملوكة لرجل الأعمال ياسين منصور والتي تعد من أكبر الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مصر.

وتوفر الشركة أكثر من 40 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين وعائلاتهم من خلال شركائها ومورديها المحليين، بحسب ما قالته في بيانها أمس.

وبحسب موقع الشركة، افتتحت ماكدونالدز مصر أول فرعين لها في مصر في عام 1994، وهما الميرغني في القاهرة، والمهندسين في الجيزة.

ووفقا لبيانها، أوضحت الشركة، أن "دور شركة ماكدونالدز العالمية هو السماح لنا باستخدام العلامة التجارية محليا وإمدادنا بالخبرة والمعرفة لتقديم أفضل خدمة لعملائنا".

ورغم تأكيد الشركة عدم مسؤوليتها عن ما حدث من ماكدونالدز في إسرائيل: "احترامنا ومراعاتنا والتزامنا الدائم لوطننا ومجتمعنا، ولا علاقة لنا بما يقوم به وكلاء آخرون بدول أخرى"، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشركة بدعم القضية الفلسطينية لكن لم يعلن أي شيء من هذا.

من هو ياسين منصور؟

هو أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، بثروة تقدرها فوربس بـ 1.3 مليار دولار.

حصل منصور على بكالوريوس في الآداب والعلوم من جامعة جورج واشنطن بأمريكا، وهو متزوج ولديه 4 أبناء ويبلغ من العمر 59 عامًا، بحسب بيانات فوربس.

ومنصور هو رئيس ومؤسس شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز العقارية.

وياسين منصور، مساهم في مجموعة منصور، التي أسسها والده، وهي الموزع الحصري لسيارات جنرال موتورز.

ومجموعة منصور هي الموزع الحصري لعلامة السجائر (Gauloises).

كان ياسين منصور، عضوًا سابقًا في مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وأعلن النادي الأهلي في 2021 توليه رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم قبل أن يترك المنصب في وقت لاحق.