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سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية

05:18 م السبت 14 أكتوبر 2023

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بحلول التعاملات المسائية، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1560 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند نحو 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1933 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة نحو 63.92 دولار، بنسبة 3.42% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الجنيه الذهب شعبة الذهب

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