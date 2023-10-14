خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب والحديد والسكر وتراجع الجبن
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار الحديد والسكر واللحوم في الأسواق اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار الفول والجبن، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيها بالأسواق بمنتصف التعاملات.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت
أسعار الحديد ترتفع في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت (موقع رسمي)
أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والخيار والليمون بسوق العبور اليوم السبت
أسعار السمك البلطي والبوري والمكرونة اليوم السبت في سوق العبور
سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات
انخفاض أسعار الفول والجبن وارتفاع السكر واللحوم بالأسواق اليوم (موقع رسمي)
سوق مصراوى
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